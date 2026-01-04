04 de janeiro de 2026
INCÊNDIO

Kombi de churros pega fogo em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Kombi ficou destruída após incêndio
Kombi ficou destruída após incêndio

Uma kombi adaptada para a venda de churros ficou destruída após pegar fogo.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (2), no bairro da Praia Grande, em Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento às 17h29, via telefone 193, e teve dificuldades para chegar ao local devido ao congestionamento nas vias da cidade.

No endereço, a equipe constatou que o veículo já estava tomado pelas chamas e trabalhou para combater os focos remanescentes e o resfriamento da carcaça para afastar qualquer risco de nova combustão.

A Polícia Militar também esteve presente para garantir a segurança e o isolamento do entorno.

Não houve registro de vítimas.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

