Uma kombi adaptada para a venda de churros ficou destruída após pegar fogo.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (2), no bairro da Praia Grande, em Ubatuba.

