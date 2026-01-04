A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para todo o Litoral Norte de São Paulo. A previsão é de que as ondas cheguem a 3 metros de altura.

O aviso tem validade até segunda-feira (5).

