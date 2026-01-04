A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para todo o Litoral Norte de São Paulo. A previsão é de que as ondas cheguem a 3 metros de altura.
O aviso tem validade até segunda-feira (5).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A agitação marítima é reflexo da passagem de uma frente fria que alterou as condições do oceano, gerando fortes ondas vindas do sudoeste e sul.
Em Ubatuba, há risco de avanço do mar para a orla com comprometimento de estruturas costeiras por conta de correntes marítimas intensas e elevação do nível do mar.
Orientações
A Defesa Civil reforça a necessidade de cautela recomendando aos banhistas e praticantes de esportes que evitem o mar bravo e respeitem a sinalização e orientação dos guarda-vidas, além de evitar a permanência em costões rochosos e trechos da orla sujeitos a alagamentos ou erosão.
Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.