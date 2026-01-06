O número de pessoas empregadas com carteira assinada alcançou a marca de 644.056 no Vale do Paraíba em novembro de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

É o maior estoque de empregos formais na região desde janeiro de 2020, no começo da pandemia. Nesse intervalo, o número de empregos formais passou de 525,3 mil para 644,05 mil, um salto de 21,57% e 118,6 mil postos de trabalho a mais, número superior à população de 33 cidades do Vale.