O número de pessoas empregadas com carteira assinada alcançou a marca de 644.056 no Vale do Paraíba em novembro de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
É o maior estoque de empregos formais na região desde janeiro de 2020, no começo da pandemia. Nesse intervalo, o número de empregos formais passou de 525,3 mil para 644,05 mil, um salto de 21,57% e 118,6 mil postos de trabalho a mais, número superior à população de 33 cidades do Vale.
Na comparação com 2024, que registrou estoque de 621,1 mil empregos no Vale, o aumento foi de 3,7% ou 22,9 mil vagas a mais no mercado de trabalho formal.
Cidades.
Treze cidades do Vale têm estoque de emprego acima de 10 mil vagas, tendo como referência o dado de novembro de 2025.
O recorde absoluto é de São José dos Campos, que atingiu 215.475 empregos e é responsável por 33,46% do estoque da região. Taubaté registra 91.163 postos de trabalho e representa 14% da totalidade do Vale.
Depois das duas maiores cidades, aparecem os municípios de Jacareí (55,5 mil empregos), Pindamonhangaba (38,6 mil), Guaratinguetá (31,9 mil), Caraguatatuba (27 mil) e Caçapava (23,2 mil).
Os 10 maiores municípios da região são responsáveis por 84,70% do estoque de emprego na região, acumulando 545,5 mil vagas em novembro de 2025, segundo o Caged.