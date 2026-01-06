06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARTEIRA ASSINADA

Vale chega a 644 mil empregos e tem melhor desempenho em 5 anos

Por Xandu Alves | São Jposé dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Linha de produção na Volkswagen em Taubaté
Linha de produção na Volkswagen em Taubaté

O número de pessoas empregadas com carteira assinada alcançou a marca de 644.056 no Vale do Paraíba em novembro de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

É o maior estoque de empregos formais na região desde janeiro de 2020, no começo da pandemia. Nesse intervalo, o número de empregos formais passou de 525,3 mil para 644,05 mil, um salto de 21,57% e 118,6 mil postos de trabalho a mais, número superior à população de 33 cidades do Vale.

Na comparação com 2024, que registrou estoque de 621,1 mil empregos no Vale, o aumento foi de 3,7% ou 22,9 mil vagas a mais no mercado de trabalho formal.

Cidades.

Treze cidades do Vale têm estoque de emprego acima de 10 mil vagas, tendo como referência o dado de novembro de 2025.

O recorde absoluto é de São José dos Campos, que atingiu 215.475 empregos e é responsável por 33,46% do estoque da região. Taubaté registra 91.163 postos de trabalho e representa 14% da totalidade do Vale.

Depois das duas maiores cidades, aparecem os municípios de Jacareí (55,5 mil empregos), Pindamonhangaba (38,6 mil), Guaratinguetá (31,9 mil), Caraguatatuba (27 mil) e Caçapava (23,2 mil).

Os 10 maiores municípios da região são responsáveis por 84,70% do estoque de emprego na região, acumulando 545,5 mil vagas em novembro de 2025, segundo o Caged.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários