OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
VIOLÊNCIA

Taxa de homicídio aumenta 157% no Vale Histórico em 24 anos

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Operação da Polícia Civil em Cruzeiro, segunda cidade do ranking da violência no estado
Operação da Polícia Civil em Cruzeiro, segunda cidade do ranking da violência no estado

A taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes aumentou 157% nas cidades do Vale Histórico desde 2001 enquanto caiu 87% na região de São José dos Campos, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O impacto nos oito municípios da sub-região do Vale Histórico ocorreu pela cidade de Cruzeiro, que registra atualmente a segunda maior taxa de homicídios do estado de São Paulo, com 24,01.

Em razão disso, a taxa do Vale Histórico passou de 7,81 em 2001 (nove óbitos) para 20,14 em 2025 (24 mortes) – considerando os últimos 12 meses, de dezembro de 2024 a novembro de 2025. Trata-se de um aumento de 157,80% em 24 anos.

Somente a cidade de Cruzeiro saiu de seis mortes em homicídios em 2001 para 20 nos últimos 12 meses, um crescimento de 233%.

Isso fez com que a região do Vale Histórico tivesse a segunda maior taxa de homicídios de toda a região, atrás apenas da sub-região de Guaratinguetá, o Vale da Fé. O indicador passou de 17,96 em 2001 (56 mortes) para 20,75 em 2025 (72 assassinatos), alta de 15,51%.

Guaratinguetá, Lorena e Aparecida estão entre as cidades da região que impactaram o aumento da taxa. Lorena lidera o ranking estadual com a maior taxa de homicídios de São Paulo: 31,82. Guaratinguetá é a 10º colocada, com 11,86.

A sub-região de São José dos Campos fez o caminho inverso e reduziu em 87% a taxa de homicídios, saindo de 38,19 em 2001 (332 mortes) para 4,95 em 2025 (56 homicídios).

Apenas a cidade de São José dos Campos conseguiu reduzir os homicídios em 87,5%, caindo de 248 em 2001 para 31 nos últimos 12 meses.

A sub-região de Taubaté registrou queda de 17% na taxa de homicídios nos últimos 24 anos, passando de 12,56 em 2001 para 10,42 em 2025. A queda ocorreu mesmo com o aumento de mortes, que passou de 63 para 67 – a taxa caiu em razão do aumento da população no período, de 501,6 mil para 643,2 mil habitantes na sub-região.

No Litoral Norte, a taxa recuou 60,51% desde 2001, de 35,15 para 13,88. O número vítimas em homicídios reduziu de 82 para 50.

Em números absolutos, a sub-região de São José era responsável por 61,25% dos homicídios do Vale em 2001 – 332 vítimas em um total de 542. Em 2025, o percentual caiu para 20,82%, com 56 mortes dentre 269 assassinatos.

O Vale Histórico fez o caminho inverso e passou de 1,66% dos homicídios em 2001 (nove mortes) para 8,92% no ano passado, com 24 assassinatos.

A sub-região de Guaratinguetá aumentou de 12,45% de participação no total das mortes em 2001 (62 homicídios) para 26,77% em 2025 (72 mortes).

