A taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes aumentou 157% nas cidades do Vale Histórico desde 2001 enquanto caiu 87% na região de São José dos Campos, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O impacto nos oito municípios da sub-região do Vale Histórico ocorreu pela cidade de Cruzeiro, que registra atualmente a segunda maior taxa de homicídios do estado de São Paulo, com 24,01.