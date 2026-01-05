Mesmo com queda na quantidade de vítimas de homicídio desde 2024, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) mantém a liderança da violência no estado, com a maior taxa de vítimas de homicídio de São Paulo.

Considerando os 12 meses entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, a região registra 269 óbitos em assassinatos e taxa de 10,68 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, a mais alta de todo o estado – 31% acima da segunda colocada, a região de Araçatuba, cuja taxa é 8,12.