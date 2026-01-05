Mesmo com queda na quantidade de vítimas de homicídio desde 2024, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) mantém a liderança da violência no estado, com a maior taxa de vítimas de homicídio de São Paulo.
Considerando os 12 meses entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, a região registra 269 óbitos em assassinatos e taxa de 10,68 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, a mais alta de todo o estado – 31% acima da segunda colocada, a região de Araçatuba, cuja taxa é 8,12.
Nenhuma região do estado, além do Vale, ultrapassa 10 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, patamar considerado como zona epidêmica para a violência, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde).
A taxa da região é 132% maior do que a da capital, que tem 4,60 vítimas por 100 mil. A região tem ainda quase o dobro da taxa estadual, de 5,66, e bem acima da média do interior, de 6,24. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O Vale tem a maior taxa de homicídios do estado desde 2010, quando registrou 15,16 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Desde então, a taxa subiu para 18,23 em 2012, começou a cair e chegou ao patamar mais baixo em 2019, com 12,28 por 100 mil.
No entanto, o indicador voltou a subir nos anos seguintes e alcançou 14,59 em 2022, entrando novamente em trajetória de queda e chegando a 10,68 em 2025 (9% de redução comparado a 2024, cuja taxa foi de 11,75 por 100 mil).
As 10,68 vítimas de homicídio por 100 mil é a menor taxa da série histórica da SSP, que começa em 2001, mas ainda assim em patamar elevado e acima de todas as regiões paulistas.