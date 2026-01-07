O estupro de vulnerável continua com tendência de alta e subiu 9% no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado – 580 a 532 registros.
O número de vítimas do crime sexual nos 11 meses de 2025 é o segundo maior da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que no caso desse crime começa em 2017.
Os 580 registros de estupro de vulnerável no ano passado praticamente empatam com as 581 ocorrências de 2019, no mesmo intervalo, por enquanto o ano com mais crimes sexuais registrados contra vulneráveis no Vale.
O total de estupros aumentou 6,31% no Vale em 2025 na comparação com 2024, de janeiro a novembro. Os casos passaram de 745 para 792.
Nada menos do que 73,23% das vítimas de estupro são vulneráveis, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.
Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, principalmente contra meninas e mulheres, que são as principais vítimas. Tal violência desafia as forças públicas de segurança.