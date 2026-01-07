O estupro de vulnerável continua com tendência de alta e subiu 9% no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado – 580 a 532 registros.

O número de vítimas do crime sexual nos 11 meses de 2025 é o segundo maior da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que no caso desse crime começa em 2017.