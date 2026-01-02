A Praça Senhor Bom Jesus, no centro de Areias, será o palco do evento "Fusca Friendly 2026" no próximo dia 11 de janeiro.
O encontro, que já conta com mais de 120 participantes inscritos, marca o lançamento oficial de um programa de benefícios que oferece 10% de desconto para proprietários de Fusca em comércios, hotéis e cafeterias parceiros da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A programação começa às 9h com a recepção dos veículos e um café da manhã de boas-vindas para os expositores.
O evento é aberto ao público e inclui shows de Pop/Rock, feira de artesanato, área kids e uma "fusqueata" (carreata) prevista para o encerramento da tarde.
Prêmios e inscrições
Serão entregues troféus especiais para os vencedores das gincanas e brindes exclusivos para os primeiros 100 inscritos.
Para participar da exposição, os interessados devem realizar a inscrição via WhatsApp pelo número (12) 98154-9784 e contribuir com 1 kg de alimento não perecível.
Cronograma do Evento
9h: Abertura da feira e recepção dos veículos.
11h: Início dos shows ao vivo.
13h: Gincanas e sorteios de brindes.
15h30: Realização da carreata pelas ruas da cidade.
O encontro é realizado em parceria com grupos como o Fusca Clube SJCampos e visa fomentar o turismo local através da nostalgia do modelo clássico da Volkswagen.