A Praça Senhor Bom Jesus, no centro de Areias, será o palco do evento "Fusca Friendly 2026" no próximo dia 11 de janeiro.

O encontro, que já conta com mais de 120 participantes inscritos, marca o lançamento oficial de um programa de benefícios que oferece 10% de desconto para proprietários de Fusca em comércios, hotéis e cafeterias parceiros da cidade.

