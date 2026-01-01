01 de janeiro de 2026
SUSPEITO DE EXTORSÃO

Flanelinha é preso com R$ 1,4 mil em notas falsas no Litoral

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Dinheiro apreendido em São Sebastião
Dinheiro apreendido em São Sebastião

Policiais municipais da Rotam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) que faziam patrulhamento preventivo por Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, na última terça-feira (30), aprenderam cerca de R$ 1,4 mil em notas suspeitas de serem falsas.

A ocorrência foi registrada na rua Água Branca, quando os agentes foram acionados pelo COI (Centro de Operações Integradas) para averiguar denúncias de possível prática de extorsão no local com a cobrança de R$ 50 de motoristas para estacionarem em uma área pública.

No local estava R.D.C.S., utilizando colete de flanelinha. Em frente a ele havia um veículo estacionado com diversos coletes semelhantes. Ao ser questionado, ele teria dito que o automóvel era de sua propriedade.

Diante da situação suspeita, foi realizada busca no interior do automóvel, sendo localizada a quantia de R$ 1, 4 mil em cédulas com indícios de falsificação, sendo oito notas de R$ 100 e três notas de R$ 200.

Diante dos fatos constatados, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, juntamente com o material apreendido, para que a autoridade policial possa tomar as providências legais cabíveis.

A ação reforça o compromisso da Polícia Municipal de São Sebastião com a segurança pública, a redução da criminalidade e a proteção da população.

