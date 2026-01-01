Policiais municipais da Rotam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) que faziam patrulhamento preventivo por Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, na última terça-feira (30), aprenderam cerca de R$ 1,4 mil em notas suspeitas de serem falsas.
A ocorrência foi registrada na rua Água Branca, quando os agentes foram acionados pelo COI (Centro de Operações Integradas) para averiguar denúncias de possível prática de extorsão no local com a cobrança de R$ 50 de motoristas para estacionarem em uma área pública.
No local estava R.D.C.S., utilizando colete de flanelinha. Em frente a ele havia um veículo estacionado com diversos coletes semelhantes. Ao ser questionado, ele teria dito que o automóvel era de sua propriedade.
Diante da situação suspeita, foi realizada busca no interior do automóvel, sendo localizada a quantia de R$ 1, 4 mil em cédulas com indícios de falsificação, sendo oito notas de R$ 100 e três notas de R$ 200.
Diante dos fatos constatados, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, juntamente com o material apreendido, para que a autoridade policial possa tomar as providências legais cabíveis.
A ação reforça o compromisso da Polícia Municipal de São Sebastião com a segurança pública, a redução da criminalidade e a proteção da população.