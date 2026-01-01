Policiais municipais da Rotam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) que faziam patrulhamento preventivo por Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, na última terça-feira (30), aprenderam cerca de R$ 1,4 mil em notas suspeitas de serem falsas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na rua Água Branca, quando os agentes foram acionados pelo COI (Centro de Operações Integradas) para averiguar denúncias de possível prática de extorsão no local com a cobrança de R$ 50 de motoristas para estacionarem em uma área pública.