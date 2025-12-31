Uma jovem de 19 anos morreu em um acidente envolvendo um veículo do tipo quadriciclo em São Sebastião, na noite de terça-feira (30). O caso aconteceu na avenida Magno Passos Bittencourt, próximo ao Mirante da Barra do Una.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, os policiais constataram que o veículo era ocupado por três mulheres. Duas vítimas foram socorridas por terceiros antes da chegada da viatura, a condutora de 18 anos e uma jovem de 19 anos. A terceira foi atendida pelo Samu, porém entrou em óbito durante o transporte até o hospital. A vítima fatal foi identificada como Gabriela Rytenband Doll.