Uma jovem de 19 anos morreu em um acidente envolvendo um veículo do tipo quadriciclo em São Sebastião, na noite de terça-feira (30). O caso aconteceu na avenida Magno Passos Bittencourt, próximo ao Mirante da Barra do Una.
No local, os policiais constataram que o veículo era ocupado por três mulheres. Duas vítimas foram socorridas por terceiros antes da chegada da viatura, a condutora de 18 anos e uma jovem de 19 anos. A terceira foi atendida pelo Samu, porém entrou em óbito durante o transporte até o hospital. A vítima fatal foi identificada como Gabriela Rytenband Doll.
De acordo com o boletim de ocorrência, nenhuma das ocupantes fazia uso de capacete ou qualquer equipamento de segurança no momento do acidente. A condutora do veículo foi identificada e presa em flagrante pelo acidente, em razão de não possuir habilitação para condução de veículo automotor. Após atendimento médico, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia para os esclarecimentos.
Após ouvir as versões e os demais elementos reunidos na investigação preliminar, a autoridade policial confirmou o flagrante contra a condutora do veículo, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado por condutora não habilitada, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
Acidente
Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que o quadriciclo seguia com a condutora e duas passageiras quando, por motivo ainda não esclarecido, houve a perda de controle da direção e subsequente colisão contra o barranco.
As ocupantes foram lançadas ao solo, resultando em lesões em duas delas e no posterior óbito de Gabriela. No local, os policiais constataram a ausência de equipamentos de proteção e, posteriormente, confirmaram junto à própria condutora e pelos sistemas de consulta que ela não é habilitada para conduzir veículos automotores.
Em contato com a condutora no hospital, ela relatou informalmente que conduzia o veículo no momento do acidente. Afirmou que uma tampa do quadriciclo se soltou e atingiu seu corpo, provocando a perda de controle e o acidente.
O policial confirmou que nenhuma das ocupantes usava capacete e que a condutora não possuía CNH. Afirmou ainda que não identificou sinais visíveis de embriaguez na condutora.
Prisão em flagrante
No boletim de ocorrência, a autoridade policial registrou que há elementos concretos que justificam a condução da indiciada, diante do acidente com vítima fatal, da ausência de habilitação e da condução imprudente do veículo. “Os fatos, por si, exigem apuração com a segregação cautelar da investigada”, apontou o delegado.
Ainda segundo ele, a condutora do quadriciclo foi identificada no local dos fatos, em informação obtida diretamente pelos policiais militares e confirmada pela própria investigada em diálogo informal.
A materialidade do caso foi evidenciada pela morte de Gabriela, constatada pela equipe do Samu e confirmada no hospital. A ausência de habilitação foi verificada em consulta aos sistemas policiais. “As declarações dos policiais e demais circunstâncias reforçam a materialidade delitiva”, afirmou o delegado.
Com isso, ele determinou o auto de prisão em flagrante delito da indiciada, pelo crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Em razão da pena, não foi concedida fiança.