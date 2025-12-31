31 de dezembro de 2025
VÍDEO: Homem esfaqueia motociclista no meio da rua em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
Tempo de leitura: 2 min
Um homem foi preso pela Polícia Militar após ter esfaqueado um motociclista em plena rua, na cidade de Campos do Jordão. O ataque aconteceu na terça-feira (30), na rua Geni Pinto Macedo, no bairro Brancas Nuvens. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Informações e vídeo são da página Olho Vivo do Vale.

Após esfaquear o motociclista, na frente de uma mulher e de uma criança, o homem tentou fugir de carro pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), sentido Taubaté, mas foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encontrado ensanguentado e levado para o pronto-socorro. A vítima também foi internada em estado grave.

O caso começou quando a Polícia Militar recebeu informação de tentativa de homicídio com arma branca pelo município de Campos do Jordão.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima esfaqueada e caída no chão. O autor havia fugido para destino ignorado. O local fica na frente da residência da vítima e não havia informação sobre o motivo do ataque.

De imediato, a GCM (Guarda Civil Municipal) informou a placa do veículo usado pelo suspeito e foi confirmado que o carro estava passando pelo portal de Campos do Jordão, iniciando deslocamento pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

Equipes da Polícia Militar e do Policiamento Rodoviário foram acionadas para o acompanhamento do veículo, que tentou retornar para Campos e foi abordado no km 29, com apoio de viatura da Força Tática.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo e com o suspeito, que estava com um corte profundo na mão e ensanguentado, segundo o boletim de ocorrência. Ele foi levado até o pronto-socorro de Campos do Jordão e recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas.

De acordo com médica da unidade de saúde, o estado da vítima é grave. O caso foi apresentado no Distrito Policial de Campos do Jordão, onde será investigado.

