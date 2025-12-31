Um homem foi preso pela Polícia Militar após ter esfaqueado um motociclista em plena rua, na cidade de Campos do Jordão. O ataque aconteceu na terça-feira (30), na rua Geni Pinto Macedo, no bairro Brancas Nuvens. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Informações e vídeo são da página Olho Vivo do Vale.

Após esfaquear o motociclista, na frente de uma mulher e de uma criança, o homem tentou fugir de carro pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), sentido Taubaté, mas foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encontrado ensanguentado e levado para o pronto-socorro. A vítima também foi internada em estado grave.