A cidade de Taubaté se despediu nesta terça-feira (30) de João Vitor dos Santos Barbosa, de 20 anos, morto a tiros durante um ataque ocorrido na tarde de segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia. O velório aconteceu no Memorial Sagrada Família, e o sepultamento no Cemitério Municipal.

João Vitor nasceu em 9 de março de 2005 e teve a vida interrompida de forma violenta, em um crime que chocou moradores da região.

O crime.