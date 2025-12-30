A cidade de Taubaté se despediu nesta terça-feira (30) de João Vitor dos Santos Barbosa, de 20 anos, morto a tiros durante um ataque ocorrido na tarde de segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia. O velório aconteceu no Memorial Sagrada Família, e o sepultamento no Cemitério Municipal.
João Vitor nasceu em 9 de março de 2005 e teve a vida interrompida de forma violenta, em um crime que chocou moradores da região.
O crime.
De acordo com a Polícia Civil, João Vitor e outros dois homens, de 20 e 31 anos, foram alvo de um ataque a tiros no fim da tarde de segunda-feira. O crime aconteceu nas proximidades do Largo do Saci, esquina das ruas Pequeno Polegar e região do Jardim Gurilândia.
Testemunhas relataram que as vítimas estavam na rua quando passaram a ser perseguidas por ocupantes de um veículo prata. Na tentativa de escapar, correram e entraram em um bar da região, mas foram seguidas pelos criminosos, que invadiram o estabelecimento e efetuaram diversos disparos.
João Vitor foi atingido e caiu ao lado de uma mesa de pebolim, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram estojos de munição na entrada e no interior do bar, além de marcas de tiros no braço direito e abaixo da orelha direita da vítima. Uma arma de fogo com vestígios de sangue também foi localizada dentro da mesa de pebolim, possivelmente portada por João Vitor, conforme registro policial.
O resgate foi acionado, mas o médico socorrista constatou o óbito ainda no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica.
Feridos.
Os outros dois homens baleados sobreviveram. Um deles foi atingido no abdômen e o outro na perna. Ambos foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde de Taubaté, sendo o Hospital Regional e a UPA San Marino.
A Polícia Civil apurou, a partir de relatos de populares, que dois homens desceram do veículo prata, com a placa tampada, atiraram diversas vezes contra as vítimas e fugiram logo em seguida. O caso segue sob investigação, com coleta de depoimentos, análise de laudos médicos e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os autores e o veículo utilizado no crime.
Até o momento, não há confirmação de prisões relacionadas ao ataque.
Denúncia.
Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.
Enquanto a polícia busca respostas, familiares e amigos se reúnem para a despedida de João Vitor, em meio à dor e à comoção causadas por mais uma vida perdida para a violência.
