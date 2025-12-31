Uma tentativa de homicídio dentro de uma residência mobilizou equipes de segurança e saúde no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, na noite desta terça-feira (30). Um homem de 70 anos foi preso em flagrante após atacar o próprio filho, de 45 anos, com uma facada durante uma discussão familiar.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pela UPA do Campo dos Alemães após a entrada da vítima com ferimento causado por arma branca. No atendimento, o homem relatou que havia sido esfaqueado pelo pai.