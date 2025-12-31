Uma tentativa de homicídio dentro de uma residência mobilizou equipes de segurança e saúde no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, na noite desta terça-feira (30). Um homem de 70 anos foi preso em flagrante após atacar o próprio filho, de 45 anos, com uma facada durante uma discussão familiar.
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pela UPA do Campo dos Alemães após a entrada da vítima com ferimento causado por arma branca. No atendimento, o homem relatou que havia sido esfaqueado pelo pai.
Ainda de acordo com o registro policial, após o ataque, o agressor permaneceu nas proximidades da casa e passou a ameaçar a esposa, de 69 anos, o que caracterizou também o crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
Ataque ocorreu durante discussão familiar
Os guardas municipais foram até a residência indicada e encontraram o suspeito, descrito como idoso e aposentado. Ele teria admitido que desferiu o golpe no filho durante uma discussão. O boletim aponta ainda que o autor apresentava sinais de alteração no momento da abordagem.
Duas facas foram apreendidas pela polícia, incluindo a que teria sido utilizada na agressão. O material foi encaminhado para perícia.
Caso é tratado como homicídio tentado
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e registrada como tentativa de homicídio e ameaça. Como houve ameaças contra a esposa no ambiente familiar, o caso também foi enquadrado na Lei Maria da Penha.
A vítima recebeu atendimento médico após dar entrada na UPA e, até o registro da ocorrência, permanecia sob cuidados de saúde, sem condições de prestar depoimento formal.
Prisão em flagrante e próximos passos
O delegado responsável determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante e o encaminhamento do indiciado para audiência de custódia. Também foram adotadas providências para eventual solicitação de medidas protetivas, conforme previsto em lei.