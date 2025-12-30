A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma SUV de luxo clonada que circulava pela Rodovia Presidente Dutra durante uma viagem de férias em família. O veículo, avaliado em alto valor de mercado, tinha registro de roubo e apresentava diversos sinais de adulteração.

A abordagem ocorreu na tarde de terça-feira (30), no km 115 da BR-116, em Taubaté. O automóvel, uma Toyota Hilux SW4, era ocupado por uma família que seguia viagem do interior paulista com destino a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.