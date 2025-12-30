A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma SUV de luxo clonada que circulava pela Rodovia Presidente Dutra durante uma viagem de férias em família. O veículo, avaliado em alto valor de mercado, tinha registro de roubo e apresentava diversos sinais de adulteração.
A abordagem ocorreu na tarde de terça-feira (30), no km 115 da BR-116, em Taubaté. O automóvel, uma Toyota Hilux SW4, era ocupado por uma família que seguia viagem do interior paulista com destino a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.
Durante a fiscalização, o condutor relatou aos agentes que havia adquirido a caminhonete por R$ 230 mil, após ver um anúncio em um aplicativo de mensagens. Segundo ele, o veículo seria utilizado em sua empresa de transportes, e parte do pagamento foi feita por Pix.
Ao aprofundar a vistoria, os policiais identificaram irregularidades nos sinais identificadores do automóvel. Uma análise técnica realizada no local revelou que o motor pertencia a outro veículo com registro anterior de roubo ou furto, além de placas correspondentes a um modelo semelhante.
De acordo com a PRF, o caso caracteriza a prática conhecida como clonagem, método utilizado para ocultar a origem ilícita de veículos e tentar enganar a fiscalização nas rodovias.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária da região. O motorista poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A SUV foi apreendida e passará por nova perícia antes de ser devolvida ao proprietário legal.