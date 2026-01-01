Uma tragédia marcou a manhã desta quinta-feira (1º) na região. Dois policiais militares morreram em um grave acidente de trânsito na Rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem de OVALE, o acidente aconteceu por volta das 6h45, em um trecho da rodovia na altura do bairro Rio Escuro, entre as praias do Lázaro e da Dura. Nas duas motocicletas estavam dois casais, totalizando quatro ocupantes.