Uma tragédia marcou a manhã desta quinta-feira (1º) na região. Dois policiais militares morreram em um grave acidente de trânsito na Rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.
De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem de OVALE, o acidente aconteceu por volta das 6h45, em um trecho da rodovia na altura do bairro Rio Escuro, entre as praias do Lázaro e da Dura. Nas duas motocicletas estavam dois casais, totalizando quatro ocupantes.
As vítimas fatais foram identificadas como o soldado PM Pedro Fernando dos Santos Soares, do 22º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), que morreu no local, e o soldado PM Luiz Daniel Vieira Nozzolillo, também do 22º BPM/M, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos após atendimento hospitalar.
As outras duas ocupantes das motocicletas, uma policial militar e uma mulher civil, sobreviveram ao acidente e receberam atendimento das equipes de resgate. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde das feridas.
Como foi o acidente na Rio-Santos
O sinistro envolveu duas motos e um carro, em um dos trechos mais movimentados da Rio-Santos. Segundo dados iniciais, que ainda serão confirmados pela investigação, as motocicletas estariam sem emplacamento e os ocupantes estariam sem capacete no momento do impacto. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram no atendimento às vítimas, enquanto o Policiamento Rodoviário Estadual fez a sinalização da via e o controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o resgate.
O caso foi registrado e será investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades.