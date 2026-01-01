Três pessoas morreram em decorrência de afogamentos em praias do litoral paulista entre os dias 29 e 31 de dezembro. Ainda houve o encontro de um cadáver. Os dados foram divulgados pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e não contabilizam as ocorrências desta quinta-feira (1º).
As mortes por afogamento foram registradas nas cidades de Praia Grande (dia 30), Guarujá (31) e São Sebastião (31), este um homem de 29 anos que morreu afogado na Praia do Camburi, na madrugada.
Trata-se de um turista que morava na capital paulista e havia mergulhado na praia por volta das 3h, desaparecendo na água. O cadáver foi encontardo em Itanhaém, no dia 29.
Ao todo, as equipes do GBMar salvaram 181 pessoas de situações de afogamento, sendo 57 delas em cidades do Litoral Norte – Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. As vítimas foram atendidas em 129 ocorrências.