Três pessoas morreram em decorrência de afogamentos em praias do litoral paulista entre os dias 29 e 31 de dezembro. Ainda houve o encontro de um cadáver. Os dados foram divulgados pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e não contabilizam as ocorrências desta quinta-feira (1º).

As mortes por afogamento foram registradas nas cidades de Praia Grande (dia 30), Guarujá (31) e São Sebastião (31), este um homem de 29 anos que morreu afogado na Praia do Camburi, na madrugada.