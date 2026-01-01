Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba, na tarde desta quinta-feira (1º). O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do bairro Tabatinga, próximo ao condomínio Costa Verde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura do comando de supervisão da Operação Verão se deparou com o acidente de trânsito, no qual dois veículos colidiram frontalmente.