01 de janeiro de 2026
RODOVIA

Colisão frontal entre dois carros deixa 5 feridos na Rio-Santos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um dos veículos envolvido no acidente na Rio-Santos
Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba, na tarde desta quinta-feira (1º). O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do bairro Tabatinga, próximo ao condomínio Costa Verde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura do comando de supervisão da Operação Verão se deparou com o acidente de trânsito, no qual dois veículos colidiram frontalmente.

Uma família estava em um veículo e quatro pessoas foram socorridas pelo Samu. No outro carro, um homem também se feriu, sendo o possível causador do acidente.

Segundo os bombeiros, foi localizada substância entorpecente dentro do veículo desse motorista. Por este motivo, o policiamento foi acionado para as devidas providências.

A corporação informou que as equipes permanecer no local em atendimento.

