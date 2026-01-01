Um homem de 30 anos teve trauma na face e um ferimento corte contuso na cabeça após um acidente de trânsito em Ilhabela, na madrugada desta quinta-feira (1º).

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h30 para colisão entre moto e carro na rua Zabumba, no bairro Barra Velha.