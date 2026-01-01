01 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Homem de 27 anos morre baleado no Vale; polícia procura matador

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caso foi registrado como homicídio e o suspeito é procurado
Caso foi registrado como homicídio e o suspeito é procurado

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 27 anos, baleado na noite de quarta-feira (31), na avenida João Francisco da Silva, no bairro Feital, em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como homicídio e o suspeito é procurado.

De acordo com as informações apuradas, a vítima foi encontrada em via pública e o Samu foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

Após a ocorrência, foi solicitada perícia para análise da cena e coleta de vestígios. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

O registro foi feito na delegacia de Pindamonhangaba como homicídio. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a autoria e a motivação do crime.

A polícia busca identificar e localizar o responsável pelo crime no Feital em Pindamonhangaba. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Em situação de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

