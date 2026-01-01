A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 27 anos, baleado na noite de quarta-feira (31), na avenida João Francisco da Silva, no bairro Feital, em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como homicídio e o suspeito é procurado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as informações apuradas, a vítima foi encontrada em via pública e o Samu foi acionado e constatou o óbito ainda no local.
Após a ocorrência, foi solicitada perícia para análise da cena e coleta de vestígios. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
O registro foi feito na delegacia de Pindamonhangaba como homicídio. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a autoria e a motivação do crime.
A polícia busca identificar e localizar o responsável pelo crime no Feital em Pindamonhangaba. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Em situação de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.