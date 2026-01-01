Morreu o empresário e ex-vereador de Jacareí Fued Chaquib, de 95 anos, na última terça-feira (30). A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do ex-vereador foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí, e sepultado no Cemitério Memorial do Vale, na quarta-feira (31), às 16h.