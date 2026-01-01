Morreu o empresário e ex-vereador de Jacareí Fued Chaquib, de 95 anos, na última terça-feira (30). A causa da morte não foi divulgada.
O corpo do ex-vereador foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí, e sepultado no Cemitério Memorial do Vale, na quarta-feira (31), às 16h.
Chaquib foi vereador na cidade entre 1989 e 1993, além de ter sido candidato a prefeito. Ele nasceu em Jacareí em 1930, com os seus pais vindos do Líbano para se tornar comerciantes na região.
Chaquib foi eleito vereador pelo PDS (hoje Progressistas) em 1988, dedicando seu mandato às pessoas com deficiência. Ele foi o idealizador da Cepac, entidade que cuida de pessoas nessa condição.
“Fiz o que pude para assistir a este grupo que não tinha nada. Aos poucos fomos melhorando”, disse ele em entrevista ao Programa Gente em Destaque, da TV Câmara, em outubro de 2019.
Em 1992, ele ficou em 8º lugar dentre os 10 candidatos a prefeito. Ainda no PDS, teve 2.573 votos.
Centenas de mensagens lamentaram a morte de Fued Chaquib por meio das redes sociais.
Maria Luiza Porto Mello comentou: “Seu Fued foi um dos grandes provedores da Santa Casa. As suas obras em favor dos doentes da nossa cidade e dos funcionários da Santa Casa com certeza chegaram ao coração de Deus, muito antes dele. Na certeza de que seu Fued já está com Deus, que descanse em paz”.
Mada Quinho comentou: “Que tristeza. Em nome de todos deficiente visuais de Jacareí, deixo os nossos sentimentos à família e aos amigos. Que Deus conforte o coração de todos vocês. Sr. Fued Chaquib foi muito importante nas nossas vidas, um ser humano de luz. Só temos a agradecer tudo que fez pelas nossas crianças, muita gratidão. Obrigada por tudo e até um dia amigo querido”.
“Meus sentimentos, Fued Chaquib deixou um legado que jamais será esquecido. Que a saudade seja o tributo ao seu tempo conosco. Ele sempre será lembrado por sua bondade”, disse Claudia Camara.