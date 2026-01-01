Policiais morreram em acidente com motos na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, após uma colisão envolvendo duas motocicletas e um automóvel, na manhã desta quinta-feira (1º). O acidente aconteceu por volta das 6h45, no trecho entre as praias do Lázaro e Dura, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e policiamento rodoviário.

Segundo informações do atendimento de resgate, quatro pessoas – três homens e uma mulher – estavam nas duas motos no momento do impacto. A identidade das vítimas ainda não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização desta reportagem.