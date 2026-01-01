Policiais morreram em acidente com motos na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, após uma colisão envolvendo duas motocicletas e um automóvel, na manhã desta quinta-feira (1º). O acidente aconteceu por volta das 6h45, no trecho entre as praias do Lázaro e Dura, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e policiamento rodoviário.
Segundo informações do atendimento de resgate, quatro pessoas – três homens e uma mulher – estavam nas duas motos no momento do impacto. A identidade das vítimas ainda não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização desta reportagem.
Agentes mobilizados para a Operação Verão, na região do Saco da Ribeira, localizaram quatro vítimas no cenário da ocorrência. Duas pessoas feridas receberam atendimento de ambulâncias de suporte básico do Samu. Uma terceira vítima, com lesões mais severas, foi encaminhada por uma viatura de suporte avançado.
Um dos motociclistas teve o óbito confirmado ainda no local. Houve uma segunda morte confirmada posteriormente. A apuração do site Vale 360 News indica que ambas as vítimas eram policiais militares e não resistiram após o atendimento médico.
Assim, outras duas pessoas seguem com atendimento, sem atualização oficial do quadro clínico até o momento.
O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e auxiliou na organização da área para reduzir o risco de novos acidentes, com apoio do policiamento rodoviário.