Morreu no último dia de 2025, aos 77 anos, a dona de casa Tereza Domingues de Queiroz. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Tereza foi velado no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. O enterro foi marcado para esta quinta-feira (1º), a partir das 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.
Os filhos de Tereza usaram as redes sociais para se despedir da mãe. “Mãe vai com Deus, te amo”, disse Luciana Queiroz. “Vai em paz mãe, sentirei muitas saudades da senhora”, afirmou Freddy Augusto.
Dezenas de mensagens lamentaram a partida de Tereza e prestaram condolências aos familiares pela morte dela.
“Meu amor, vai na paz. Mulher linda, amada. Deus receba de braços aberto meus sentimentos à família”, disse Sueli Mancini. “Que saudades irei sentir, dona Tereza. O céu está em festa”, afirmou Thaylla Santos.