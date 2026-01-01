Morreu no último dia de 2025, aos 77 anos, a dona de casa Tereza Domingues de Queiroz. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Tereza foi velado no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. O enterro foi marcado para esta quinta-feira (1º), a partir das 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.