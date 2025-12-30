Rescisão

Apontamentos do Ministério Público levaram a Prefeitura de Taubaté a rescindir um contrato de R$ 440 mil que havia sido firmado com inexigibilidade de licitação, na área da educação. A informação foi repassada à Câmara pelo governo Sérgio Victor (Novo), em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).

Contrato

O contrato com a Maestro Educação havia sido firmado em julho desse ano. Ao longo de 18 meses, a empresa prestaria assessoria pedagógica à rede municipal de ensino. Mas o contrato acabou rescindido em outubro, quando a Maestro já havia recebido R$ 89 mil.