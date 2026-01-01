01 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Menino Heitor, 5 anos, morre após se afogar em piscina na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Heitor foi socorrido, mas não resistiu
Heitor foi socorrido, mas não resistiu

O menino Heitor, de 5 anos, não resistiu ao afogamento em uma piscina na tarde de quarta-feira (31), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, e morreu após ser socorrido. A morte foi confirmada por familiares.

Heitor havia sido socorrido em estado grave. A ocorrência mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

O menino foi encontrado em parada cardiorrespiratória, e os socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, conseguindo reverter o quadro ainda no local. Após ser estabilizado, Heitor foi encaminhado para atendimento médico.

Durante o atendimento, moradores relataram que acompanharam a ação das equipes de resgate do lado de fora do condomínio, em um clima de grande comoção, com orações sendo feitas pela recuperação do menino.

Familiares também utilizaram as redes sociais para pedir correntes de oração. Em uma das publicações, uma familiar lamentou: “Um momento de festa, infelizmente, virou um momento de tragédia”.

A confirmação do óbito gerou forte repercussão entre moradores e familiares. O condomínio Residencial SunWay, onde ocorreu o afogamento, manifestou pesar por meio de sua síndica.

Em nota, ela afirmou: “Nenhuma palavra pode expressar a dor que sentimos diante da perda irreparável de Heitor, mas queremos que saibam que a comunidade do condomínio Residencial SunWay está unida em luto e oração”.

Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a morte do menino Heitor. “Infelizmente, o pequeno Heitor veio a óbito, oremos por toda a família”, disse Valquíria Soares.

“Moro no condomínio e foi angustiante, ouvi do meu apartamento a súplica da mãe”, disse Ana Paula Barbosa.

