O menino Heitor, de 5 anos, não resistiu ao afogamento em uma piscina na tarde de quarta-feira (31), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, e morreu após ser socorrido. A morte foi confirmada por familiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Heitor havia sido socorrido em estado grave. A ocorrência mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.