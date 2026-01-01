A Azul recebeu a sua 41ª aeronave Embraer 195-E2. De prefixo PS-ADN e nomeada “Nossa Azul”, a incorporação marca a última entrega do modelo prevista para 2025. Ao longo do ano, a companhia recebeu 14 aeronaves E2, sendo esta a última unidade do pacote de sete jatos anunciado no fim de 2025.

A aeronave saiu do hangar da Embraer, em São José dos Campos, com destino a Montevidéu (Uruguai), onde realiza as etapas iniciais do processo de nacionalização. Na sequência, o jato seguirá para Confins (MG), onde conclui os procedimentos regulatórios antes de iniciar as operações comerciais.