A Azul recebeu a sua 41ª aeronave Embraer 195-E2. De prefixo PS-ADN e nomeada “Nossa Azul”, a incorporação marca a última entrega do modelo prevista para 2025. Ao longo do ano, a companhia recebeu 14 aeronaves E2, sendo esta a última unidade do pacote de sete jatos anunciado no fim de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A aeronave saiu do hangar da Embraer, em São José dos Campos, com destino a Montevidéu (Uruguai), onde realiza as etapas iniciais do processo de nacionalização. Na sequência, o jato seguirá para Confins (MG), onde conclui os procedimentos regulatórios antes de iniciar as operações comerciais.
Com a chegada do PS-ADN, a Azul avança em sua estratégia de renovação e padronização da frota com aeronaves de nova geração, ampliando a eficiência operacional e reduzindo custos por assento. O Embraer 195-E2 apresenta redução de até 26% no CASK (custo por assento-quilômetro) em relação à geração anterior, além de contribuir para a diminuição da idade média da frota da companhia.
“O E2 é uma aeronave central no planejamento de frota da Azul, porque reúne eficiência operacional, desempenho e redução de custos. Encerrar o ano com a entrega da 41ª aeronave desse modelo reforçou a consistência da nossa estratégia de renovação, com foco em uma frota cada vez mais moderna, competitiva e alinhada às necessidades da malha da companhia”, afirmou Raphael Linares, diretor de Frota e Programas de Aeronaves da Azul.
O Embraer 195-E2 é o avião comercial mais moderno já fabricado no Brasil, com capacidade para até 136 Clientes. O modelo conta com wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e motores de última geração, que reduzem em até 29% as emissões de CO? quando comparadas à geração anterior, além de menor nível de ruído e mais conforto a bordo.
A incorporação da 41ª aeronave E2 integra o plano de crescimento da Azul em 2025 e reforça o foco da companhia em eficiência, sustentabilidade e conectividade aérea no mercado brasileiro.