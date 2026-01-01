Moradores e turistas que escolheram as praias do Litoral Norte para o primeiro dia de 2026 enfrentam dificuldades com o abastecimento de água nesta quinta-feira (1º).
A combinação de um calor recorde, com temperaturas 5°C acima da média, e fortes temporais comprometeu o sistema de distribuição da Sabesp, gerando intermitências em diversas cidades da região.
Consumo Elevado e Calor Atípico
Além dos problemas estruturais causados pelo clima, o aumento exponencial da demanda agrava a situação.
Com temperaturas médias significativamente superiores às do ano passado, o consumo de água passou a níveis críticos.
Mesmo com a Sabesp operando com um incremento de 30% no volume de água distribuído para a alta temporada, a pressão na rede sofre oscilações.
Para diminuir o impacto, a empresa adotou o uso de caminhões-pipa e ajustes operacionais constantes para equilibrar a distribuição nos pontos de baixa pressão.
Caraguatatuba
Em Caraguatatuba, o principal obstáculo é a qualidade da água bruta após as fortes chuvas.
De acordo com a Sabesp, o sistema de captação foi atingido pela entrada de resíduos como terra e folhas, carregados pelas enxurradas.
Para garantir o padrão de potabilidade, a companhia precisou interromper temporariamente a produção para realizar ajustes técnicos no tratamento.
A expectativa é que o fornecimento na cidade seja normalizado de forma gradual ao longo da noite de hoje.
Orientações e Atendimento
A empresa reforça o pedido de uso consciente da água e destaca que residências equipadas com caixas d'água adequadas sentem menos os efeitos das pausas no fornecimento.
Em caso de falta de água ou dúvidas, os usuários podem utilizar os seguintes canais:
Telefone: 0800 055 0195
WhatsApp: (11) 3388-8000
Agência Virtual: sabesp.com.br