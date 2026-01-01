A Prefeitura de São Sebastião promoveu uma ação de fiscalização nas praias do município que resultou na apreensão de seis carrinhos de vendedores ambulantes e mercadorias.
Essa ação, ocorrida entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2025, visou ordenamento urbano e combate à ocupação irregular do espaço público durante a alta temporada.
Os materiais, que variam entre alimentos, vestuários e utensílios domésticos, foram apreendidos por falta de licença.
Confira o balanço:
- Boiçucanga: um carrinho de roupas e cangas apreendido. A responsável possuía licença para apenas um equipamento, mas operava com dois simultaneamente.
- Praia das Cigarras: recolhimento de um carrinho de mão utilizado para a venda de espetinhos e churrasco, além de bolsas comercializadas sem autorização.
- Costa Sul: área com o maior volume de apreensões, especialmente nas praias de Bora-Bora, Engenho e Jureia. Foram confiscados dois carrinhos de açaí, um de sorvete e carrinhos de milho, além de redes de descanso vendidas por ambulantes não licenciados.
Todo o material recolhido, conforme prevê a legislação municipal, fica à disposição dos proprietários, que têm até 10 dias para apresentar recurso administrativo.
Caso o prazo expire sem manifestação ou regularização, os itens serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.