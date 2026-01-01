A Prefeitura de São Sebastião promoveu uma ação de fiscalização nas praias do município que resultou na apreensão de seis carrinhos de vendedores ambulantes e mercadorias.

Essa ação, ocorrida entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2025, visou ordenamento urbano e combate à ocupação irregular do espaço público durante a alta temporada.

