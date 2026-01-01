Uma edificação ilegal na área conhecida como “As Ilhas”, na Costa Sul de São Sebastião, foi desmanchada durante ação de fiscalização promovida pela prefeitura do município.
A ação era uma ofensiva contra o uso irregular do solo e crimes ambientais e aconteceu no último dia 26 de dezembro de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, funcionava uma cozinha clandestina que produzia alimentos para comércio ilícito em área de vegetação protegida. A área, de acesso apenas por meio de embarcações, continha uma estrutura improvisada de madeira e bambu, coberta por lonas e equipada com bancadas e diversos utensílios.
O responsável foi autuado e recebeu multa de R$ 1,5 mil pela construção em área irregular e um auto de apreensão com confisco de ferramentas como serras, enxadas, carrinhos de mão e materiais de cozinha.
Embora o infrator tenha se recusado a assinar os documentos, a autuação foi entregue em mãos e o desmonte da estrutura foi executado imediatamente.