CRIME AMBIENTAL

Cozinha clandestina é derrubada em área protegida de S.Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Cozinha clandestina era usada para produção de alimentos destinados ao comércio ilícito
Cozinha clandestina era usada para produção de alimentos destinados ao comércio ilícito

Uma edificação ilegal na área conhecida como “As Ilhas”, na Costa Sul de São Sebastião, foi desmanchada durante ação de fiscalização promovida pela prefeitura do município.

 A ação era uma ofensiva contra o uso irregular do solo e crimes ambientais e aconteceu no último dia 26 de dezembro de 2025.

No local, funcionava uma cozinha clandestina que produzia alimentos para comércio ilícito em área de vegetação protegida. A área, de acesso apenas por meio de embarcações, continha uma estrutura improvisada de madeira e bambu, coberta por lonas e equipada com bancadas e diversos utensílios.

O responsável foi autuado e recebeu multa de R$ 1,5 mil pela construção em área irregular e um auto de apreensão com confisco de ferramentas como serras, enxadas, carrinhos de mão e materiais de cozinha.

Embora o infrator tenha se recusado a assinar os documentos, a autuação foi entregue em mãos e o desmonte da estrutura foi executado imediatamente.

