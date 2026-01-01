Uma edificação ilegal na área conhecida como “As Ilhas”, na Costa Sul de São Sebastião, foi desmanchada durante ação de fiscalização promovida pela prefeitura do município.

A ação era uma ofensiva contra o uso irregular do solo e crimes ambientais e aconteceu no último dia 26 de dezembro de 2025.

