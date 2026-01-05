O grave acidente que vitimou uma jovem de 19 anos na noite de terça-feira (30), em Juquehy, reforça a ofensiva da Prefeitura de São Sebastião contra o uso irregular de quadriciclos.
A fatalidade ocorreu quando a condutora, uma jovem de 18 anos sem habilitação e sem capacete, perdeu o controle do veículo, resultando na morte de uma das passageiras.
Em resposta ao uso indiscriminado desses veículos, a Secretaria de Segurança Urbana intensificou o cerco contra irregularidades.
Em 2025, a Polícia Municipal já apreendeu 32 quadriciclos que circulavam ilegalmente pela cidade, incluindo flagrantes de condução por menores de idade.
Regras e Penalidades
O quadriciclo é um veículo automotor cuja condução está submetida ao Código de Trânsito Brasileiro, de forma que para conduzi-lo é necessário ter habilitação específica, uso de capacete e manter circulação restrita a locais permitidos.
Conduzir sem habilitação é infração gravíssima (R$ 293,47) e resulta no recolhimento do veículo.
As operações integradas entre a Polícia Municipal e o Departamento de Trânsito continuarão ocorrendo em praias, áreas urbanas e na rodovia SP-55 para evitar que novas tragédias aconteçam durante a temporada.