O grave acidente que vitimou uma jovem de 19 anos na noite de terça-feira (30), em Juquehy, reforça a ofensiva da Prefeitura de São Sebastião contra o uso irregular de quadriciclos.

A fatalidade ocorreu quando a condutora, uma jovem de 18 anos sem habilitação e sem capacete, perdeu o controle do veículo, resultando na morte de uma das passageiras.

