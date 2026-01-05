05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IRREGULARIDADES

2025: Polícia Municipal apreende 32 quadriciclos em S. Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fiscalização em São Sebastião
Fiscalização em São Sebastião

O grave acidente que vitimou uma jovem de 19 anos na noite de terça-feira (30), em Juquehy, reforça a ofensiva da Prefeitura de São Sebastião contra o uso irregular de quadriciclos.

A fatalidade ocorreu quando a condutora, uma jovem de 18 anos sem habilitação e sem capacete, perdeu o controle do veículo, resultando na morte de uma das passageiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em resposta ao uso indiscriminado desses veículos, a Secretaria de Segurança Urbana intensificou o cerco contra irregularidades.

Em 2025, a Polícia Municipal já apreendeu 32 quadriciclos que circulavam ilegalmente pela cidade, incluindo flagrantes de condução por menores de idade.

Regras e Penalidades

O quadriciclo é um veículo automotor cuja condução está submetida ao Código de Trânsito Brasileiro, de forma que para conduzi-lo é necessário ter habilitação específica, uso de capacete e manter circulação restrita a locais permitidos.

Conduzir sem habilitação é infração gravíssima (R$ 293,47) e resulta no recolhimento do veículo.

As operações integradas entre a Polícia Municipal e o Departamento de Trânsito continuarão ocorrendo em praias, áreas urbanas e na rodovia SP-55 para evitar que novas tragédias aconteçam durante a temporada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários