OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRAGÉDIA

Mulher de 19 anos morre em acidente com quadriciclo na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Polícia Municipal
Acidente com quadriciclo em São Sebastião
Acidente com quadriciclo em São Sebastião

Uma noite de lazer terminou em tragédia na última terça-feira (30), em São Sebastião.

Uma jovem de 19 anos, identificada pelas iniciais G.R.D., morreu após um acidente com um quadriciclo na avenida Magno dos Passos Bittencourt, em Juquehy, nas proximidades do Mirante da Barra do Una.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo transportava três turistas no momento do acidente. Nenhuma das ocupantes utilizava capacete.

Com o impacto, as três mulheres foram arremessadas para fora do quadriciclo.

G.R.D. recebeu atendimento do Samu, mas não resistiu aos ferimentos graves. As outras duas passageiras foram socorridas por populares.

A condutora do veículo, uma jovem de 18 anos identificada como S.L., não possuía habilitação.

Após receber atendimento médico, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia de Boiçucanga, onde o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O episódio acende um alerta sobre os perigos da condução imprudente e a falta de equipamentos de segurança em veículos de lazer.

