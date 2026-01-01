01 de janeiro de 2026
RESGATE

Idosa de 64 anos sofre mal súbito em cachoeira de Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo dos Bombeiros
Local possui escadaria longa e íngreme até o ponto de acesso à vítima
Local possui escadaria longa e íngreme até o ponto de acesso à vítima

Uma mulher de 64 anos sofreu um mal súbito na Cachoeira da Toca, localizada no bairro Green Park, em Ilhabela, na manhã desta quinta-feira (1º). Ela precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a vítima, moradora local, apresentava quadro de dor lombar aguda com limitação de movimentos.

A equipe do Samu de Ilhabela atendeu a ocorrência e pediu o apoio do Corpo de Bombeiros, devido à dificuldade de acesso, uma vez que o local possui escadaria longa e íngreme até o ponto de acesso das viaturas.

A ocorrência foi atendida em apoio ao Samu, garantindo segurança e suporte no resgate da vítima.

