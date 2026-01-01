Uma mulher de 64 anos sofreu um mal súbito na Cachoeira da Toca, localizada no bairro Green Park, em Ilhabela, na manhã desta quinta-feira (1º). Ela precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a corporação, a vítima, moradora local, apresentava quadro de dor lombar aguda com limitação de movimentos.