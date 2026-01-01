A mãe, Poliana Aparecida de Jesus, de 29 anos, deu entrada na maternidade com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, o que exigiu cesárea de emergência.

Este é o nome do 1º bebê nascido em 2026 no Hospital Municipal de São José dos Campos, às 3h34 desta quinta-feira (1).

Segundo as informações do hospital, o 1º bebê nascido em 2026 nasceu com choro forte e em boas condições de saúde.

Gratidão da família e curiosidade que marcou a data

Ainda em recuperação, Poliana agradeceu o atendimento e a rápida atuação da equipe.