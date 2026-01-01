01 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ISAÍAS

Bem-vindo, Isaías! Conheça o 1º bebê nascido em São José em 2026

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Isaías é o primeiro bebê nascido em 2026 no Hospital da Vila, em São José dos Campos
Isaías é o primeiro bebê nascido em 2026 no Hospital da Vila, em São José dos Campos

Bem-vindo, Isaías!

Este é o nome do 1º bebê nascido em 2026 no Hospital Municipal de São José dos Campos, às 3h34 desta quinta-feira (1).

Mãe precisou de cesárea de emergência

A mãe, Poliana Aparecida de Jesus, de 29 anos, deu entrada na maternidade com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, o que exigiu cesárea de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as informações do hospital, o 1º bebê nascido em 2026 nasceu com choro forte e em boas condições de saúde.

Gratidão da família e curiosidade que marcou a data

Ainda em recuperação, Poliana agradeceu o atendimento e a rápida atuação da equipe.

Uma curiosidade tornou a história ainda mais especial: ela já é mãe de outra filha que também nasceu no dia 1º de janeiro, transformando a virada do ano em um marco duplo para a família.

Hospital da Vila tem maior maternidade pública da região

Unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM, o Hospital Municipal abriga a maior maternidade pública da região e realiza cerca de 450 partos por mês, segundo dados divulgados pela administração municipal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários