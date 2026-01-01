Bem-vindo, Isaías!
Este é o nome do 1º bebê nascido em 2026 no Hospital Municipal de São José dos Campos, às 3h34 desta quinta-feira (1).
Mãe precisou de cesárea de emergência
A mãe, Poliana Aparecida de Jesus, de 29 anos, deu entrada na maternidade com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, o que exigiu cesárea de emergência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo as informações do hospital, o 1º bebê nascido em 2026 nasceu com choro forte e em boas condições de saúde.
Gratidão da família e curiosidade que marcou a data
Ainda em recuperação, Poliana agradeceu o atendimento e a rápida atuação da equipe.
Uma curiosidade tornou a história ainda mais especial: ela já é mãe de outra filha que também nasceu no dia 1º de janeiro, transformando a virada do ano em um marco duplo para a família.
Hospital da Vila tem maior maternidade pública da região
Unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM, o Hospital Municipal abriga a maior maternidade pública da região e realiza cerca de 450 partos por mês, segundo dados divulgados pela administração municipal.