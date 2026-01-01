Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motos e um carro, na manhã desta quinta-feira (1º), na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. Todas as quatro vítimas estavam nas motos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura Morro do Pinhão, sentido Praia do Lázaro à Praia Dura, por volta de 6h45.
A guarnição do Posto Avançado da Operação Verão no Saco da Ribeira foi acionada e encontrou quatro vítimas. No local, duas vítimas foram socorridas por duas unidades básicas do Samu. A outra vítima em estado mais grave foi socorrida pela USA (Unidede de Suporte Avançado).
Segundo os bombeiros, a quarta vítima faleceu no local do acidente por morte violenta, sendo um homem ainda sem identificação. Ainda não há informações sobre os feridos, se eram da região ou turistas. Todas as quatro vítimas estavam nas duas motos.
Os bombeiros atuaram nos primeiros atendimentos e na segurança do local, junto com o policiamento rodoviário.