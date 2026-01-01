Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motos e um carro, na manhã desta quinta-feira (1º), na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. Todas as quatro vítimas estavam nas motos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura Morro do Pinhão, sentido Praia do Lázaro à Praia Dura, por volta de 6h45.