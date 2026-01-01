01 de janeiro de 2026
ESTRADA

URGENTE: Acidente mata motociclista e deixa 3 feridos na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Local do acidente na rodovia, em Ubatuba
Local do acidente na rodovia, em Ubatuba

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motos e um carro, na manhã desta quinta-feira (1º), na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. Todas as quatro vítimas estavam nas motos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura Morro do Pinhão, sentido Praia do Lázaro à Praia Dura, por volta de 6h45.

A guarnição do Posto Avançado da Operação Verão no Saco da Ribeira foi acionada e encontrou quatro vítimas. No local, duas vítimas foram socorridas por duas unidades básicas do Samu. A outra vítima em estado mais grave foi socorrida pela USA (Unidede de Suporte Avançado).

Segundo os bombeiros, a quarta vítima faleceu no local do acidente por morte violenta, sendo um homem ainda sem identificação. Ainda não há informações sobre os feridos, se eram da região ou turistas. Todas as quatro vítimas estavam nas duas motos.

Os bombeiros atuaram nos primeiros atendimentos e na segurança do local, junto com o policiamento rodoviário.

