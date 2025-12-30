A Prefeitura de São José dos Campos realizou operação de limpeza em um imóvel utilizado para acumulação compulsiva de materiais no bairro Jardim das Cerejeiras, na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação aconteceu nessa segunda (29) e terça-feira (30) e atendeu a um mandado judicial de ingresso forçado, autorizado após denúncias feitas pela população pela Central 156.