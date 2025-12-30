A Prefeitura de São José dos Campos realizou operação de limpeza em um imóvel utilizado para acumulação compulsiva de materiais no bairro Jardim das Cerejeiras, na região leste da cidade.
A ação aconteceu nessa segunda (29) e terça-feira (30) e atendeu a um mandado judicial de ingresso forçado, autorizado após denúncias feitas pela população pela Central 156.
No local, foram retirados 4,5 toneladas de objetos inservíveis, transportadas em sete caminhões e devidamente descartados na Regional Leste da Secretaria de Manutenção da Cidade.
O imóvel era usado para armazenamento irregular de resíduos. O responsável, que reside na casa, acompanhou todo o procedimento.
A operação foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana e foi executada de forma integrada, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil – todos estes órgãos são da Secretaria de Proteção ao Cidadão.
Também participaram equipes das secretarias de Manutenção da Cidade (Regional Leste), Saúde (Vigilância Sanitária), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Com a operação desta semana, São José dos Campos somou cinco ações com mandado judicial de ingresso forçado em 2025, totalizando mais de 52 toneladas de materiais recolhidos em imóveis ou terrenos usados para acúmulo compulsivo.
“O acúmulo descontrolado de materiais representa sérios riscos à saúde da população, podendo se tornar foco de doenças como dengue e de escorpiões e outros animais peçonhentos, além de comprometer a higiene e a segurança do entorno. A população pode colaborar com este trabalho da Prefeitura, registrando denúncias de imóveis em situações semelhantes pela Central 156 (telefone, site e aplicativo)”, disse a Prefeitura.