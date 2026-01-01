Quatro banhistas em risco de afogamento foram resgatados na terça-feira (31) por policiais militares na praia Ubatumirim, em Ubatuba.

A ação aconteceu durante patrulhamento aéreo preventivo realizado pelo helicóptero Águia 11, do Comando de Aviação “João Negrão”, pelas praias do município em áreas com menor disponibilidade de recursos de salvamento.

