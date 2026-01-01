01 de janeiro de 2026
HELICÓPTERO ÁGUIA 11

Patrulhamento aéreo da PM resgata 4 banhistas em risco em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Banhistas em situação de risco foram resgatados durante patrulhamento do Águia 11
Banhistas em situação de risco foram resgatados durante patrulhamento do Águia 11

Quatro banhistas em risco de afogamento foram resgatados na terça-feira (31) por policiais militares na praia Ubatumirim, em Ubatuba.

 A ação aconteceu durante patrulhamento aéreo preventivo realizado pelo helicóptero Águia 11, do Comando de Aviação “João Negrão”, pelas praias do município em áreas com menor disponibilidade de recursos de salvamento.

Ao sobrevoar Ubatumirim, a equipe visualizou quatro pessoas sendo arrastadas pela correnteza, sem conseguir retornar à faixa de areia.

Diante da situação de risco iminente, os guarda-vidas foram lançados ao mar.

Cada profissional realizou o reboque simultâneo de duas vítimas até local seguro, dispensando o uso do puçá da aeronave.

Após o salvamento, todas as vítimas foram deixadas fora de perigo, sem registro de agravamento do quadro, e o Águia 11 prosseguiu no patrulhamento preventivo da região litorânea.

