Quatro banhistas em risco de afogamento foram resgatados na terça-feira (31) por policiais militares na praia Ubatumirim, em Ubatuba.
A ação aconteceu durante patrulhamento aéreo preventivo realizado pelo helicóptero Águia 11, do Comando de Aviação “João Negrão”, pelas praias do município em áreas com menor disponibilidade de recursos de salvamento.
Ao sobrevoar Ubatumirim, a equipe visualizou quatro pessoas sendo arrastadas pela correnteza, sem conseguir retornar à faixa de areia.
Diante da situação de risco iminente, os guarda-vidas foram lançados ao mar.
Cada profissional realizou o reboque simultâneo de duas vítimas até local seguro, dispensando o uso do puçá da aeronave.
Após o salvamento, todas as vítimas foram deixadas fora de perigo, sem registro de agravamento do quadro, e o Águia 11 prosseguiu no patrulhamento preventivo da região litorânea.