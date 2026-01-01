Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo no município de Canas.

A prisão aconteceu na quarta-feira (31) durante a Operação Impacto, que visa intensificar o combate à criminalidade na região.

