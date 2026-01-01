01 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO IMPACTO

Homem armado é preso em flagrante traficando drogas em Canas

Por Da redação | Canas
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões em Canas
Apreensões em Canas

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo no município de Canas.

A prisão aconteceu na quarta-feira (31) durante a Operação Impacto, que visa intensificar o combate à criminalidade na região.

A equipe recebeu uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região do Centro e, em diligência ao local, abordou um suspeito com o qual foi localizado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de entorpecentes e materiais utilizados na atividade criminosa.

Foram apreendidos:

  • 1.034 pinos de cocaína,
  • uma pedra de crack,
  • uma sacola contendo cocaína a granel,
  • uma balança de precisão,
  • um telefone celular,
  • embalagens para preparo e fracionamento das drogas
  • R$ 1.551 em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido à delegacia da cidade, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

