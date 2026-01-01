Duas pessoas foram mortas a tiros nas cidades de Canas e Lorena na madrugada desta quinta-feira (1º).
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação dos crimes.
Os Crimes
As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar por volta da 1h da manhã.
Em Canas, um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na alameda Durvalina Ferraz Coutinho de Castro. A vítima morreu no local.
Já em Lorena, João Pedro da Silva foi baleado e chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.
Investigação
O setor de homicídios trabalha para identificar os envolvidos, mas ainda não há suspeitos identificados e ninguém foi preso.