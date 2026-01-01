01 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

URGENTE: Dois homens são mortos no Vale logo após o réveillon

Por Da redação | Canas
| Tempo de leitura: 1 min
Rawpixel.com/Freepik
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Duas pessoas foram mortas a tiros nas cidades de Canas e Lorena na madrugada desta quinta-feira (1º).

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação dos crimes.

Os Crimes

As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar por volta da 1h da manhã.

Em Canas, um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na alameda Durvalina Ferraz Coutinho de Castro. A vítima morreu no local.

Já em Lorena, João Pedro da Silva foi baleado e chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Investigação

O setor de homicídios trabalha para identificar os envolvidos, mas ainda não há suspeitos identificados e ninguém foi preso.

