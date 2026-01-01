Duas pessoas foram mortas a tiros nas cidades de Canas e Lorena na madrugada desta quinta-feira (1º).

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação dos crimes.

Os Crimes