Um homem foi preso pela Polícia Militar por cárcere privado e importunação sexual no Litoral Norte, nessa quarta-feira (31). Ele teria mantido uma mulher presa dentro de uma residência contra a vontade dela.

Equipe da Polícia Militar patrulhava a área central de São Sebastião quando foi acionada por populares para atendimento de ocorrência, em que uma mulher pedia socorro no interior de uma residência.