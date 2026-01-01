Um homem foi preso pela Polícia Militar por cárcere privado e importunação sexual no Litoral Norte, nessa quarta-feira (31). Ele teria mantido uma mulher presa dentro de uma residência contra a vontade dela.
Equipe da Polícia Militar patrulhava a área central de São Sebastião quando foi acionada por populares para atendimento de ocorrência, em que uma mulher pedia socorro no interior de uma residência.
No local, a vítima, que se encontrava com mal súbito e sinais de embriaguez, segundo a PM, relatou estar presa e não saber como chegou ali. Ela alegou que um homem a teria deixado presa naquele ambiente.
Logo em seguida, a vítima visualizou e reconheceu o suspeito, que estava próximo à equipe da PM. Ele foi detido pelos policiais.
A mulher foi resgatada e encaminhada para a UPA de São Sebastião, por meio de ambulância do Samu, permanecendo em observação médica.
O autor foi conduzido ao 1º Distrito Policial de São Sebastião, permanecendo preso e à disposição da Justiça.