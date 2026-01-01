01 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO POLICIAL

PM prende homem por tentativa de homicídio no Litoral Norte

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Arma apreendida com o homem preso pela Polícia Militar
Arma apreendida com o homem preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio em Caraguatatuba. Durante patrulhamento da Força Tática em Caraguatatuba, policiais militares prenderam o suspeito após serem acionados via Copom.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com base nas características informadas, a equipe localizou o suspeito nas imediações do local dos fatos. Ao perceber a aproximação policial, o homem tentou fugir, dispensando uma peça de vestuário e um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, além de munições, sendo uma deflagrada.

Após breve acompanhamento, o homem foi abordado e preso em flagrante, com enquadramento por tentativa de homicídio. A Polícia Militar informou que o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe e evitar nova fuga.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários