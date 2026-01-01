Um homem foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio em Caraguatatuba. Durante patrulhamento da Força Tática em Caraguatatuba, policiais militares prenderam o suspeito após serem acionados via Copom.

Com base nas características informadas, a equipe localizou o suspeito nas imediações do local dos fatos. Ao perceber a aproximação policial, o homem tentou fugir, dispensando uma peça de vestuário e um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, além de munições, sendo uma deflagrada.