Uma família de turistas de São Paulo precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ter o veículo ilhado na Avenida da Praia, em Caraguatatuba, após fortes chuvas na noite da virada, nessa quarta-feira (31).

Segundo a corporação, pouco antes da virada do ano Caraguatatuba registrou um alto volume de chuva em um curto período de tempo. A cidade teve vários pontos de alagamentos, águas que atingiram residências e veículos que sofreram nas inundações.