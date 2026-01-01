Uma família de turistas de São Paulo precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ter o veículo ilhado na Avenida da Praia, em Caraguatatuba, após fortes chuvas na noite da virada, nessa quarta-feira (31).
Segundo a corporação, pouco antes da virada do ano Caraguatatuba registrou um alto volume de chuva em um curto período de tempo. A cidade teve vários pontos de alagamentos, águas que atingiram residências e veículos que sofreram nas inundações.
Por volta das 22h, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer uma família de turistas que, devido ao alagamento, acabou tendo o veículo ilhado e travado após cair na vala de escoamento da Avenida Dr. Arthur Costa Filho (Avenida da Praia).
A equipe conseguiu retirar o veículo do local de risco e de difícil acesso com o guincho do Auto Bomba, proporcionando a virada de ano em paz para família. Não houve feridos e nem pessoas desabrigadas na cidade.