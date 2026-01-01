01 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

RESGATE

Família fica presa em inundação após chuva na virada em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Carro da família de turistas ficou ilhado por conta da inundação da avenida
Carro da família de turistas ficou ilhado por conta da inundação da avenida

Uma família de turistas de São Paulo precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ter o veículo ilhado na Avenida da Praia, em Caraguatatuba, após fortes chuvas na noite da virada, nessa quarta-feira (31).

Segundo a corporação, pouco antes da virada do ano Caraguatatuba registrou um alto volume de chuva em um curto período de tempo. A cidade teve vários pontos de alagamentos, águas que atingiram residências e veículos que sofreram nas inundações.

Por volta das 22h, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer uma família de turistas que, devido ao alagamento, acabou tendo o veículo ilhado e travado após cair na vala de escoamento da Avenida Dr. Arthur Costa Filho (Avenida da Praia).

A equipe conseguiu retirar o veículo do local de risco e de difícil acesso com o guincho do Auto Bomba, proporcionando a virada de ano em paz para família. Não houve feridos e nem pessoas desabrigadas na cidade.

