01 de janeiro de 2026
RODOVIA

Serra Antiga da Tamoios é liberada ao tráfego nesta quinta

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Trecho da Rodovia dos Tamoios
Trecho da Rodovia dos Tamoios

A Concessionária Tamoios informou que a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 10h50 desta quinta-feira (1º).

O trecho estava interditado desde a noite de quarta-feira (31), quando o Sistema de Monitoramento Meteorológico da empresa alertou riscos, por conta do alto nível pluviométrico.

Durante o período de interdição houve uma queda de árvore sem o registro de vítimas e foram realizados 12 comboios.

Com a liberação, a rodovia volta à sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos fluindo somente pela Serra Nova.

