A Concessionária Tamoios informou que a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 10h50 desta quinta-feira (1º).
O trecho estava interditado desde a noite de quarta-feira (31), quando o Sistema de Monitoramento Meteorológico da empresa alertou riscos, por conta do alto nível pluviométrico.
Durante o período de interdição houve uma queda de árvore sem o registro de vítimas e foram realizados 12 comboios.
Com a liberação, a rodovia volta à sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos fluindo somente pela Serra Nova.