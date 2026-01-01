A Concessionária Tamoios informou que a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 10h50 desta quinta-feira (1º).

O trecho estava interditado desde a noite de quarta-feira (31), quando o Sistema de Monitoramento Meteorológico da empresa alertou riscos, por conta do alto nível pluviométrico.