Seis bilhetes vão dividir o prêmio da Mega Virada de 2025. O valor total do sorteio, realizado na manhã de hoje, é de R$ 1,09 bilhão. Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Seis apostas vão receber cerca de R$ 181 milhões cada. Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (1º) e apostadores vão receber exatamente R$ 181.892.881,09.