Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) prenderam um homem e recuperaram uma carga de eletroeletrônicos roubada por meio de operação integrada em São José dos Campos.

O caminhão de uma empresa de varejo foi roubado na terça-feira (30) e os colaboradores da empresa foram feitos reféns.

