Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) prenderam um homem e recuperaram uma carga de eletroeletrônicos roubada por meio de operação integrada em São José dos Campos.
O caminhão de uma empresa de varejo foi roubado na terça-feira (30) e os colaboradores da empresa foram feitos reféns.
A operação, que envolveu a GCM, Romu (Ronda Ostensiva Municipal), GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas) e CSI (Centro de Segurança e Inteligência), foi concluída com a recuperação da carga e do veículo.
O crime
O caminhão de entregas foi alvo de criminosos por volta das 13h30 e as vítimas foram mantidas reféns em um veículo prata por cerca de duas horas, sendo liberadas às 15h30, momento em que o caminhão foi localizado abandonado na Vila Tatetuba.
Prisão e recuperação da carga
Na manhã de quarta-feira (31), agentes do GTAM , em patrulhamento pela Vila Industrial, receberam via GCcom (Grupo de Comunicação da Corporação) informações sobre o automóvel utilizado na ação.
O carro foi identificado por radares no bairro Campos de São José, próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde).
No interior do veículo, foram encontradas notas fiscais dos produtos roubados e o condutor abordado foi reconhecido como participante da ação criminosa por meio de imagens do CSI, além de reconhecimento das vítimas.
Com dados do rastreador do caminhão, que indicavam uma parada no bairro Uirá, os agentes localizaram o endereço, que pertencia ao detido. Em diligência ao local, a Romu localizou diversas mercadorias embaladas.
Com a autorização da proprietária do imóvel, os itens foram conferidos e confirmados como parte da carga subtraída.
O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça na CPJ (Central de Polícia Judiciária), e as mercadorias foram recuperadas para devolução.