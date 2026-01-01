A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu aviso para mudança significativa no tempo a partir desta quinta-feira (1º), com avanço de frente fria e risco de chuva forte e temporais até domingo (4), incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
O cenário deve enfraquecer o calor intenso dos últimos dias e aumentar os volumes de chuva em várias regiões do estado, com atenção especial para a faixa leste paulista — onde estão o alerta de tempestades no Vale do Paraíba e os municípios do Litoral Norte.
Com a aproximação da frente fria, a tendência é de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, podendo variar de moderadas a fortes e vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. No alerta de tempestade no Vale do Paraíba, a recomendação é acompanhar comunicados oficiais (Defesa Civil e prefeituras), porque as instabilidades podem se formar rápido e provocar alagamentos e enxurradas.
A Defesa Civil aponta acumulados elevados no estado no período. No alerta de tempestades no Vale do Paraíba, a chuva pode ser volumosa em alguns pontos, mas o destaque do risco fica para o Litoral Norte, onde a previsão indica acumulados ainda mais altos e maior chance de transtornos.
Além do alerta de tempestade no Vale do Paraíba, moradores e turistas do Litoral Norte já receberam avisos de nível “severo” no celular em algumas cidades. Entenda e veja orientações: Defesa Civil dispara alerta severo de chuva para Caraguatatuba e Ubatuba.