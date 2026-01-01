A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu aviso para mudança significativa no tempo a partir desta quinta-feira (1º), com avanço de frente fria e risco de chuva forte e temporais até domingo (4), incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cenário deve enfraquecer o calor intenso dos últimos dias e aumentar os volumes de chuva em várias regiões do estado, com atenção especial para a faixa leste paulista — onde estão o alerta de tempestades no Vale do Paraíba e os municípios do Litoral Norte.