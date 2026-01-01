01 de janeiro de 2026
NASCIMENTO

Isaías é o 1º bebê nascido em 2026 no Hospital Municipal de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
PMSJC
Equipe do Hospital Municipal saudando o primeiro bebê de 2026 em São José dos Campos
Equipe do Hospital Municipal saudando o primeiro bebê de 2026 em São José dos Campos

O primeiro nascimento de 2026 no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, ocorreu às 3h34 neste dia 1º de janeiro. Isaías veio ao mundo com 49,5 cm e 3,200 kg, após 40 semanas de gestação.

A mãe, Poliana Aparecida de Jesus, de 29 anos, deu entrada na maternidade com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, o que exigiu a realização de uma cesárea de emergência. O bebê nasceu com choro forte e em boas condições de saúde.

Ainda em recuperação, Poliana demonstrou gratidão pelo atendimento recebido. Apesar do cansaço e da delicadeza do pós-operatório, a mãe e os familiares agradeceram emocionados pelo cuidado e pela rápida atuação da equipe da maternidade.

Uma curiosidade marcou ainda mais a história: Poliana já é mãe de outra filha nascida também no dia 1º de janeiro, fazendo da data um momento duplamente especial para a família.

Unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o Hospital Municipal tem a maior maternidade pública da região, que realiza cerca de 450 partos por mês.

Isaías bebê nasceu com choro forte e em boas condições de saúde

