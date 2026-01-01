O primeiro nascimento de 2026 no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, ocorreu às 3h34 neste dia 1º de janeiro. Isaías veio ao mundo com 49,5 cm e 3,200 kg, após 40 semanas de gestação.

A mãe, Poliana Aparecida de Jesus, de 29 anos, deu entrada na maternidade com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, o que exigiu a realização de uma cesárea de emergência. O bebê nasceu com choro forte e em boas condições de saúde.