OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
RODOVIA

Serra Antiga da Tamoios segue interditada hoje após chuvas fortes

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios segue temporariamente interditada
Por questões de segurança do usuário, a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios segue temporariamente interditada em virtude do alto volume de chuvas. A interdição ocorreu por volta das 23h desta quarta-feira (31) e segue na manhã desta quinta-feira (1º). A última vistoria com a equipe técnica foi realizada às 9h15. O trânsito está fluindo com Operação Comboio pela Serra Nova.

O volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando o risco de queda de barreiras no trecho. O acumulado pluviométrico registrado foi superior a 100 mm nas últimas 72h.

O Corpo de Bombeiro informou que a rodovia pode ser liberada ainda nesta quinta-feira, dependendo do registro de acúmulo de chuva por causa da umidade do solo e riscos de deslizamento de terras.

A Concessionária Tamoios informou que o trânsito na Serra Nova flui através da Operação Comboio com Pare e Siga, ora no sentido litoral, ora no sentido São José dos Campos, acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.

A realização dos Comboios privilegiará o seguinte formato:

Sentido São José dos Campos – todos os veículos sobem juntos

Sentido Litoral – por questão de segurança, os comboios são realizados separadamente por categoria: primeiro são os veículos de passeio, depois os veículos de carga e, por último, veículos com produtos perigosos.

Observação: o formato dos Comboios descrito acima pode variar.

