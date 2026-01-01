Por questões de segurança do usuário, a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios segue temporariamente interditada em virtude do alto volume de chuvas. A interdição ocorreu por volta das 23h desta quarta-feira (31) e segue na manhã desta quinta-feira (1º). A última vistoria com a equipe técnica foi realizada às 9h15. O trânsito está fluindo com Operação Comboio pela Serra Nova.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando o risco de queda de barreiras no trecho. O acumulado pluviométrico registrado foi superior a 100 mm nas últimas 72h.