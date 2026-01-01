01 de janeiro de 2026
MEIO AMBIENTE

Presença de bagres nas praias do Litoral Norte assusta banhistas

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Bagres possuem ferrão que podem causar infecções
Bagres possuem ferrão que podem causar infecções

O aparecimento de bagres (Genidens genidens) na orla das cidades do Litoral Norte de São Paulo tem colocado moradores e turistas em alerta.

Os peixes têm sido avistados tanto em áreas rasas quanto encalhados na areia, mortos ou vivos.

Riscos

O bagre possui ferrões que, mesmo após a morte do animal, permanecem ativos por horas. O contato pode causar dor intensa, inchaço, febre, infecção e necrose.

Causas

O fenômeno pode ser motivado por mudanças ambientais. O aumento da temperatura da água e a queda nos níveis de oxigênio estressam os peixes, levando-os à costa.

Além disso, o descarte de capturas acidentais durante a atividade pesqueira faz com que os peixes mortos sejam trazidos pela maré.

Recomendações

As autoridades reforçam que crianças devem ser mantidas longe dos animais.

A orientação é olhar atentamente por onde pisa e evitar qualquer toque no peixe. Em caso de acidente, a vítima deve procurar uma unidade de saúde imediatamente para a retirada segura do ferrão e tratamento adequado.

