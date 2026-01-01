O aparecimento de bagres (Genidens genidens) na orla das cidades do Litoral Norte de São Paulo tem colocado moradores e turistas em alerta.

Os peixes têm sido avistados tanto em áreas rasas quanto encalhados na areia, mortos ou vivos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Riscos