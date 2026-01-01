O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), com o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão -- R$ 1.091.357.286,52.

O sorteio foi adiado na noite de quarta-feira (31) após a Caixa Econômica Federal alegar movimentação inédita nos canais de aposta que causou problemas técnicos. O sorteio teve transmissão ao vivo.