PRÊMIO BILIONÁRIO

Mega da Virada sorteia prêmio de R$ 1,09 bilhão; VEJA OS NÚMEROS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Prêmio da Mega da Virada é o maior da história
Prêmio da Mega da Virada é o maior da história

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), com o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão -- R$ 1.091.357.286,52.

O sorteio foi adiado na noite de quarta-feira (31) após a Caixa Econômica Federal alegar movimentação inédita nos canais de aposta que causou problemas técnicos. O sorteio teve transmissão ao vivo.

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21- 32 - 33 - 59

Em instantes a Caixa divulgará se houve vencedores do prêmio bilionário. A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o valor máximo é distribuído entre os ganhadores da quina ou da quadra. Apostas foram feitas até as 20h do dia 31 de dezembro.

Prêmio é o maior já sorteado na Mega da Virada. O valor é maior que o pago no ano passado, de R$ 635 milhões.

