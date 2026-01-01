O sorteio da Mega da Virada 2025, que seria realizado às 22h de quarta-feira (31), foi adiado para às 10h desta quinta-feira (1º). O prêmio recorde será de R$ 1,09 bilhão. O banco alegou que a movimentação inédita nos canais de aposta causou problemas técnicos. O sorteio terá transmissão ao vivo.

Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o valor máximo é distribuído entre os ganhadores da quina ou da quadra.