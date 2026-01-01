O sorteio da Mega da Virada 2025, que seria realizado às 22h de quarta-feira (31), foi adiado para às 10h desta quinta-feira (1º). O prêmio recorde será de R$ 1,09 bilhão. O banco alegou que a movimentação inédita nos canais de aposta causou problemas técnicos. O sorteio terá transmissão ao vivo.
Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o valor máximo é distribuído entre os ganhadores da quina ou da quadra.
Apostas foram feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. O valor da aposta cresce de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas. Com seis números, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860. Com 20, a probabilidade melhora para 1 em 1.292.
Prêmio é o maior já sorteado na Mega da Virada. O valor é maior que o pago no ano passado, de R$ 635 milhões. Resultados anteriores mostram combinações variadas. Em 2024, por exemplo, os números sorteados foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57.
Sorteio será transmitido por perfis da Caixa nas redes sociais. A transmissão estará disponível no Facebook das Loterias Caixa e no seu canal no YouTube.