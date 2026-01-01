O idoso agredido por neto em São José dos Campos, em um condomínio no Jardim Nova República, morreu na terça-feira (30). Ele não resistiu aos ferimentos provocados pelas agressões.

Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil deve reavaliar a tipificação do caso. Na prática, a ocorrência tende a deixar de ser tratada como lesão corporal e passar a ser apurada como homicídio, conforme a evolução do inquérito e os laudos oficiais – como o exame necroscópico e relatórios médicos.